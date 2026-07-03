"Я знаю, с кем разговаривать, а с кем — нет": украинская звезда НБА набрал почти 30 очков в матче против Грузии и не поддался на провокации соперника в отборочном турнире ЧМ-2027

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк стал самым результативным игроком своей команды в очень важном отборочном матче чемпионата мира-2027 против Грузии (95:76). Игрок "Юта Джаз" сумел сохранить хладнокровие, несмотря на грубые действия соперника, и набрать 28 очков. Эта победа гарантировала "сине-желтым" выход во второй и решающий групповой раунд, где нашу группу А объединят с группой В, и три лучшие сборные по итогам этапа сыграют на чемпионате мира.

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По словам лидера украинской команды, удаление натурализованного грузинами американца Маркиза Рида тоже повлияло на ход встречи, но украинцы в целом играли очень хорошо.

"Как мы и предполагали перед матчем, так оно и было – очень тяжело. Конечно, помогло то, что Рид получил два технических фола, но это так бывает. С ним, я думаю, игра была бы более равной, но все равно выиграть с разницей в 20 очков у такой Грузии с игроками НБА и топ-игроками Евролиги –это дорого стоит", – рассказал Михайлюк.

Защитник "Юты" подтвердил, что украинцам понадобилось время, чтобы приспособиться к новой расстановке сил на площадке после удаления Рида.

"После того как Рид ушел, думаю, игра немного изменилась. Конечно, он – лидер своей сборной, и когда все поняли, что его на площадке больше не будет, пришлось приспосабливаться к их игре. Я должен был играть без него, и поэтому потребовалось некоторое время, чтобы во всем разобраться. Думаю, это заняло время до конца первой половины", – рассказал Святослав.

"Затем во второй половине мы вышли, хорошо сыграли в защите, первые две минуты пошли в атаку, забили и реализовали очень важные трехочковые броски, благодаря чему создали отрыв в 20 очков", – добавил Михайлюк.

По словам лидера сборной Украины, они с командой готовились к такой грязной игре со стороны грузинской команды, ведь это не первый раз, когда они встречаются на паркете: "Да, конечно, даже когда четыре года назад мы также встречались в квалификации с Грузией, игра была такой же. Она была очень грязной, поэтому мы к этому готовились".

А по поводу того, что Святославу удалось избежать и травм, и неспортивных фолов в такой жесткой, эмоциональной борьбе с нарушением правил, игрок НБА сослался на опыт: "Я просто знаю, с кем разговаривать, а с кем – нет".

Теперь Украина готовится к матчу с Данией: "Это тоже очень хорошая команда. И нужно выиграть все матчи, чтобы выйти в следующую группу с победой".

Кстати, первые матчи второго группового этапа состоятся в конце августа, и Михайлюк отметил, что снова хочет приехать в расположение сборной и помочь ей пройти дальше: "Думаю, что будет возможность приехать. Не знаю, с кем будем играть после Дании, но эти матчи будут очень важными. Будут большие шансы попасть на чемпионат мира. Есть большое желание приехать и помочь сборной попасть на второй чемпионат мира в истории".

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