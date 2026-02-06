'Я же не с дерева упала': россиянка Тарасова объявила бойкот хоккею на Олимпиаде-2026

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась следить за ходом хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Представительница страны-агрессорки фактически назвала сумасшествием для россиян просмотр соревнований, на которые не допустили сборную РФ.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также пожаловалась на условия допуска спортсменов из России, использовав традиционные кремлевские нарративы о якобы несправедливости ограничений в отношении ее соотечественников.

"Да, Олимпиада уже совсем скоро, но мы как бы в ней практически и не участвуем. Вообще-то привыкли выступать большой командой, но нас дисквалифицировали ни за что. Представляете, какой урон нам этим нанесли! На десятилетия! Просто нас обокрали, другого слова я не нахожу. Буду смотреть биатлон и коньки. Что касается хоккея, то зачем мне за ним следить без нашей сборной? Я же не с дерева упала", – сказала Тарасова.

Ранее ярый Z-патриот Вячеслав Фетисов также объявил бойкот Олимпийским играм, назвав предательством трансляции соревнований и их просмотр в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионка ОИ Светла Журова рассказала, что "украинцы побоятся" делать на Олимпийских играх в Милане.

