'Я уже попробовала. Не вау': Магучих откровенно рассказала, на что сейчас не готова променять карьеру

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих не намерена в ближайшее время посвящать себя модельному бизнесу, о чем постоянно пишут в сети. По словам легкоатлетки, у нее был подобный опыт в сотрудничестве с мировым брендом, однако это не то, что ей очень понравилось.

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Об этом Магучих рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. 23-летняя мировая рекордсменка в прыжках в высоту при этом подчеркнула, что во время выступлений особое внимание уделяет прическе и макияжу, который выполнен в национальных цветах Украины и особенно привлекает фотографов.

"Работа моделью? Не хочу, потому что сосредоточена на спортивной карьере, и я уже попробовала себя в роли модели в 2022 году на показе Puma. И не скажу, что мне это понравилось, прямо вау. Для меня спорт и выход в сектор – это лучшее лекарство. Здесь у меня появилась моя прическа и макияж. И здесь я сделала свое дело, потому что макияж очень привлекает фотографов. И это еще одно внимание со стороны СМИ к украинцам", – сказала Магучих.

Полное интервью Ярославы, в котором она рассказала о награде лучшей легкоатлетки Европы, своих планах на будущее, а также мотивации и ответственности из-за войны в родной стране, читайте на OBOZ.UA.

Также ранее Магучих рассказала об ограничениях в сексе во время соревновательного периода. Также спортсменка со словами "никто не запрещает гулять" высказалась об отношениях с 20-летним женихом.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих снялась в "потрясающей" фотосессии и поразила своих поклонников в социальной сети Instagram.

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