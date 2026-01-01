'Я такого не предполагал'. Притула сделал признание о неожиданном случае с Забарным и донатами

Украинский волонтер Сергей Притула рассказал о поддержке благотворительных сборов со стороны футболистов национальной сборной Украины. Он признался, что столкнулся с неожиданной реакцией общественности после того, как защитника Илья Забарный открыл банку на сборы.

По словам Притулы, Забарный стал для него примером осознанного спортсмена, который понимает свою роль не только на футбольном поле, но и за его пределами. Волонтер подчеркнул, что к самоотдаче Ильи в игре невозможно предъявить претензии, а его отношение к помощи стране заслуживает уважения.

Притула в эфире Youtube-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА" рассказал, что лично обратился к Забарному с предложением поддержать инициативу "Единозбір" в качестве амбассадора. Футболист не просто согласился, а сразу открыл благотворительную банку на сумму в один миллион гривен.

"Илья нарвался на хейт – для меня неожиданно, для себя неожиданно, я не предвидел. По мнению, ряда наблюдателей, Илья должен был задонатить по умолчанию эту сумму", – признался Притула.

Также Притула поделился, что не все игроки выбирают публичный формат участия. В частности, Виталий Миколенко решил не открывать собственный сбор, но перечислил средства напрямую, за что волонтер выразил ему отдельную благодарность. По словам Притулы, для него ценны все формы поддержки.

Отдельно он поблагодарил Артема Довбика, Александра Зинченко, Руслана Малиновского и других игроков, которые откликнулись на его личные просьбы и помогли сборам. Притула отметил, что лично связывался с футболистами и видел искреннюю готовность помочь.

Волонтер подчеркнул, что открытие футболистами собственных банок имеет особое значение. По его словам, это не просто финансовая помощь, а проявление лидерства, вовлеченности и ответственности, которое мотивирует болельщиков и объединяет вокруг большой цели. Он добавил, что игроки активно включаются в процесс, предлагая фанатам футболки, памятные подарки и другие инициативы, тем самым усиливая эффект от благотворительных сборов.

Напомним, что зарплата Ильи Забарного в "Борнмуте", по данным СМИ на момент его перехода в феврале 2023 года, составляла около 67 тысяч фунтов в неделю (3,49 млн фунтов в год). Позже, в 2025 году, сообщалось, что в "Борнмуте" он зарабатывал примерно 2,6 миллиона евро в год (около 2,2 млн фунтов).

В августе 2025-го он перешел в ПСЖ. Там его оклад за первый сезон составит чистыми 4,5 миллиона евро.

