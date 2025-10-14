'Я русский! Я не потерплю...' В Латвии русскоговорящему хоккеисту прилетела карма за хамство. Видео

Матч любительской Хоккейной лиги между командами Ķekava Clappers и Priedaine завершился массовой дракой, в которой участвовали игроки и тренеры. По словам тренера кекавской команды Матиса Рибкинскиса, инцидент произошёл из-за чрезмерной жесткости соперников из Priedaine.

"Они не играли в шайбу, а пытались травмировать наших игроков. В какой-то момент наш капитан просто не выдержал и наказал одного из провокаторов за то, что тот делал на протяжении всей игры", — пояснил Рибкинскис. Он отметил, что эмоции на площадке были крайне напряжённые, и конфликт частично спровоцировали оскорбления на грубом русском языке со стороны соперников.

По словам Дениса Бенке из Priedaine, который серьезно попал под раздачу, он вступился за партнёра, добавив, что тренер Рибкинскис якобы произнёс слова "русский оккупант": "Высказывания вроде "Убирайся отсюда, русский оккупант"... Ну, как бы я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний".

Рибкинскис в интервью LSM+ признал, что мог использовать слово "оккупант", но категорически отрицал, что намеревался оскорбить кого-либо по национальному признаку.

"Вся коммуникация с их стороны была — и я не побоюсь это сказать — на русском языке, на грубом русском языке. Когда я сидел на скамейке после игры, казалось, что я не в Латвии. Было такое чувство, что я приехал на игру в Российскую Федерацию — чего я бы никогда не сделал", — заявил Матис Рибкинскис.

Он подчеркнул, что "нет этнической ненависти ни к одной национальности" и что конфликт возник исключительно из-за поведения игроков.

Игра была прервана на четвёртой минуте третьего периода при счёте 6:0 в пользу Ķekava Clappers. Вскоре после инцидента Хоккейная лига энтузиастов начала расследование, а дисциплинарная комиссия вскоре примет решение о возможных санкциях.

Тренер и руководство Ķekava Clappers в официальном заявлении объяснили, что массовая потасовка на матче с Priedaine стала следствием постоянных провокаций и агрессивных действий соперников. По словам клуба, игроки Priedaine многократно наносили удары "голова в голову", бросали шлемы и клюшки, угрожали и ругались на русском языке; лига начала расследование, дисциплинарная комиссия скоро примет решение о санкциях.

"Спасибо хоккейному клубу Ķekava — патриотам, которые не сгибаются и не прогибаются! Слава Украине, да благословит Бог Латвию, и смерть оккупантам, где бы они ни были и какой бы нации ни принадлежали" — заявил Матис Рибкинскис.

