'Я недоволен'. Туск прокомментировал 'победы России и Беларуси над Польшей и США' на пути к финалу Индиан-Уэллса

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство выходом в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе теннисисток Арины Соболенко и Мирры Андреевой. Беларуска и россиянка, выступающие в нейтральном статусе, проведут решающий матч 16 марта.

Видео дня

"Россия и Беларусь обыграли Польшу и США и вышли в финал Индиан-Уэллса. Я недоволен. Догадаетесь, почему? Но в конце концов, это же всего лишь теннис, правда?" – написал Туск в соцсетях.

В полуфинале Индиан-Уэллса вторая ракетка мира Ига Свентек уступила 17-летней Мирре Андреевой (№11 WTA) – 6(1):7, 6:1, 3:6. Для польской теннисистки это стало первым поражением на турнире с 2023 года, а ее победная серия из десяти матчей на этих кортах прервалась.

В другом полуфинале первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно победила Медисон Киз (№5 WTA) – 6:0, 6:1.

Для Соболенко и Андреевой это будет их шестой очный матч. Белорусская теннисистка ведет в этом противостоянии со счетом 4-1. Ранее в четвертьфинале Андреева обыграла украинку Элину Свитолину. Украинка до этого добыла роскошную победу в 1/8 финала турнира.

Наша соотечественница с феерическим камбэком обыграла четвертую ракетку мира и хозяйку кортов Джессику Пегулу – 5:7, 6:1, 6:2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!