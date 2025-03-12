Свитолина с роскошным камбэком разгромила 4-ю ракету мира на супертурнире в США

Украинская теннисистка Элина Свитолина добыла роскошную победу в 1/8 финала на супертурнире в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом в 8,96 млн долларов. Наша соотечественница с феерическим камбэком обыграла четвертую ракетку мира и хозяйку кортов Джессику Пегулу – 5:7, 6:1, 6:2.

Видео дня

Встреча продолжалась два часа, причем в третьем сете была прервана из-за дождя. Свитолина за это время пять раз подала навылет и реализовала пять из 12 брейкпоинтов. В пассиве украинки также семь двойных ошибок.

После поражения в очень равном первом сете Элина сумела полностью взять игру под свой контроль. Пегула не могла ничего сделать против напора нашей соотечественницы и фактически без борьбы отдала матч, взяв за две партии всего три гейма.

Для Свитолиной это первый за три года выход в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 на хардовом покрытии. За путевку в полуфинал одесситка поспорит с 17-летней представительницей страны-агрессорки Миррой Андреевой, которая занимает девятую строчку в мировом рейтинге. Это будет первая встреча теннисисток.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина Свитолина эмоционально высказалась о действиях администрации президента Дональда Трампа в отношении Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!