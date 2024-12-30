'Я буду шокирован': Усика предупредили, что он может совершить жуткую ошибку

Знаменитый катмен Расс Анбер предостерег чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика (23-0, 14 КО) от возвращения в тяжелый вес. По мнению члена команды нашего соотечественника, такое решение не даст боксеру никакой выгод, а также негативно повлияет на его наследие.

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Об этом Анбер заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Американский специалист подчеркнул, что в прошлом многие звезды бокса возвращались из супертяжелого в тяжелый вес, но не добивались там никакого успеха. Расс также добавил, что здоровье Усика также будет под угрозой.

"Если Александр решит сменить вес, я буду шокирован этим поступком. Он доминирует в супертяжах, зачем возвращаться в крузервейт... Я часто вспоминаю своих друзей, которые пытались вернуться в более низкие категории, – они все потерпели неудачу. Усик не просто жирній чувак, который набрал вес. Он работал над собой целенаправленно. Я надеюсь и молюсь, чтобы Усик не возвращался в более низкую весовую категорию", – сказал Анбер.

Ранее сам Усик высказывал желание вернуться в крузервейт, где он был абсолютным чемпионом мира. Эту информацию также подтвердил Александр Гвоздик.

Усик после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) уже принял вызов другого британца – Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), которого побеждал в 2023-м.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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