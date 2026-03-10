Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин выразил нелепое мнение о том, что на своем пике сумел бы навязать борьбу украинскому суперчемпиону Александру Усику. При этом он не разделил уверенность промоутера Владимира Хрюнова, который утверждал, что россиянин бы без проблем побил бы украинца.

Об этом Поветкин заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт", рассуждая о поединке против Усика. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, который уже завершил карьеру, отметил, что наш соотечественник находится в отличной форме.

"Хрюнов говорил, что на пике карьеры уложили бы Усика? Говорить можно все, что угодно. Я не знаю, ситуации разные бывают. Усик сейчас в хорошей форме, набрал, стал сильным. Выстоял бы? Чего говорить, выстоял, не выстоял. Постарался бы, короче!" – сказал Поветкин.

Ранее этот представитель РФ заподозрил Усика в неискреннем патриотизме, забыв о том, что российские оккупанты захватывали дом Александра в Ворзеле. Также Поветкин заявлял, что украинцам "задурили головы", из-за чего они "не понимают", что они русские.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Поветкин лицемерно назвал украинцев "братским народом" и потребовал от них дружить с россиянами.

