Известный российский промоутер Владимир Хрюнов выразил анекдотичное мнение о том, что Александр Поветкин в своей лучшей форме легко бы победил украинца Александра Усика. Представитель страны-агрессорки объяснил это тем, что у Русского Витязя "потенциал был выше".

Об этом Хрюнов заявил в интервью MMA.Metaratings.ru, поставив Поветкина на пятое место среди лучших супертяжей в истории бокса. Бывший промоутер россиянина, который в 2013 году позорно проиграл в Москве легендарному Владимиру Кличко (119-104 на карточках всех трех судей – ред.), также пожаловалась на заговоры.

"Мы с Александром Поветкиным много где побывали в различных условиях. Поветкин, если бы не подковерные игры, когда против него боролись всем миром, обвиняли его в том, чего нет, якобы обнаружили допинг, а еще история с мельдонием, то Александр реализовал бы себя и уверенно занимал бы место номер "один" в истории бокса. У Поветкина потенциал был выше, чем у Александра Усика. На пике россиянин победил бы украинца нокаутом", – сказал Хрюнов.

Напомним, Поветкин попался на употреблении остарина в 2016 году перед боем с канадским боксером Бермейном Стиверном и был дисквалифицирован на 11 месяцев. В начале нынешнего года россиянин, который уже завершил карьеру, получил новый четырехлетний бан за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик раскритиковал идею многих политиков о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки России ради завершения войны.

