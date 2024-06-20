'Вышвырнуть п***аболов и нахлебников'. Экс-чемпион мира сделал громкое заявление о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон считает, что Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) необходимо полностью переформатировать команду, чтобы победить в реванше Александра Усика (22-0, 14 КО). По мнению 57-летнего экс-боксера, вокруг Фьюри собралось очень много дармоедов, которые не помогают ему, а лишь зарабатывают на нем.

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"Нужно провести "чистку". Невозможно добиться успеха, когда ты мультимиллионер и вокруг тебя люди, которые получают деньги за завязывание шнурков. Не утверждаю, что именно так происходит, но если рядом с тобой находятся люди, которые получают большие деньги, то они захотят сохранить свою работу, потому что это отличное положение. Если Фьюри хочет победить в реванше, то он должен вышвырнуть п***даболов и нахлебников из своей команды", – заявил Нельсон в эфире Youtube-канала Boxing Social.

Эксперт уверен, что если Тайсон ничего не поменяет, то и результат реванше будет таим же, как и первого боя.

"Результат будет таким же, если не хуже. В тренировочном лагере нужно поменять фундаментальные вещи, о которых я говорил до боя, и это проявилось в ринге. Если он ничего не изменит, результат останется прежним", – отметил Нельсон.

Бывший чемпион дал совет своему соотечественнику.

"Убедитесь, что каждый выполняет свою работу качественно. Нужно быть в такой ситуации, где ты сам принимаешь решение. Нужен кто-то, кто будет помогать тебе расти, потому что если вокруг тебя только те, кто говорит, что ты велик, и всегда соглашаются с тобой, то ты не будешь развиваться и учиться. Если он ничего не изменит, ничего и не изменится. Против некоторых бойцов это может сработать, но явно не против Усика", – подытожил британский тяжеловес.

Напомним, в своем крайнем бою 18 мая Усику победил Фьюри раздельным решением судей.

После поединка Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном.

Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Кроме того, наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

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