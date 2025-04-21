'Выполняют приказ': чемпион ОИ из РФ заявил, что украинцы 'побегут обниматься с русскими'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил нелепую мысль о том, что украинские спортсмены бойкотируют российских соперников по приказу руководителей. Бывший биатлонист лицемерно добавил, что сразу после окончания войны наши соотечественники "побегут обниматься с русскими".

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина добавил, что атлетам из нашей страны "сломают карьеру", если они станут пожимать руку или фотографироваться вместе с россиянами, забыв о военных преступлениях РФ против украинцев.

"Украинским спортсменам приказали сверху, спортивное руководство сказало им не пожимать руку, не фотографироваться вместе с россиянами. Вот они и выполняют приказ, поступают так, как им велено. Если они ослушаются, их дома накажут, сломают карьеру. Эти украинские спортсмены потом же лично ничего не говорят, они молчат. Но как только закончится СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), они в одночасье побегут обниматься с русскими, фотографироваться, общаться и так далее", – сказал Васильев.

Накануне украинка Таисия Онофрийчук выиграла золотые медали на Кубке мира по художественной гимнастике и дважды отказалась фотографироваться с представительницами РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали серебряные медали на Кубка мира по синхронному плаванию в Египте, после чего отказались участвовать в совместной фотосессии с нейтральными спортсменками из России.

До этого юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок, позже объяснив свое решение.

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