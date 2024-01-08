Выигрывал Кубок УЕФА: умер экс-футболист сборной Украины

Бывший футболист "Днепра", киевского "Арсенала", луцкой "Волыни" и криворожского "Кривбасса" Богдан Шершун скончался на 43-м году жизни. Уроженец Хмельницкого выступал на позиции защитника, а в составе московского ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА 2004/05.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил известный журналист Игорь Цыганык. "Бодя, как так. Всегда с улыбкой, искренний. Именно таким тебя запомню, друг! Светлая память..." – написал он. О причинах смерти коллеги по программе "Профутбол" он ничего не сообщил.

Коллега Цыганыка Владимир Зверов в своем Telegram-канале также шокирован смертью экс-футболиста: "Очень тяжело. Не стало Богдана Шершуна". В комментариях он уточнил, что бывший спортсмен долго болел.

Шершун является воспитанником футбольной академии "Днепра", где и начал профессиональную карьеру. После пяти сезонов в составе "сине-бело0голубых" Богдана пригласили в московский ЦСКА, где сразу стал основным игроком. В сезоне 2004/05 вместе с российской командой выиграл Кубок УЕФА, после чего вернулся в родной клуб.

Украинец закончил карьеру в летом 2014 года, отыграв год в луцкой "Волыни". В его активе четыре матча за сборную Украины. По окончании карьеры работал телеэкспертом.

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