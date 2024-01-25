'Выгоняют Россию. Это не нормально': спортсменка из РФ пожаловалась, что плакала из-за отстранения от Олимпиады

Российская скелетонистка Ольга Денщикова назвала несправедливым и нелогичным отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований. 34-летняя уроженка Красноярска, которая была пожизненно дисквалифицирована за применение допинга, а затем оправдана, пожаловалась на то, что ее не пустили на Игры-2018 в Пхенчхане.

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Об этом Денщикова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Она раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за якобы непоследовательное отношение к спортсменам из России и Беларуси, умолчав о том, что с территории обеих стран осуществлялось полномасштабное вторжение в Украину в феврале минувшего года.

"Очень обидно. Наверное, это один из самых сложных моментов. Дисквалификация? Я была в Питере. Плакала. Мне не верилось. Потом, когда оправдали, было облегчение. Но затем не пустили на Олимпиаду. Качели: верх-вниз. Они сделали новый девиз: "Быстрее, выше, сильнее – вместе". При этом выгоняют Беларусь и Россию. Я считаю, что это нелогично. Они сами себе противоречит. Это ненормально. Все только усугубляется", – сказала Дкнщикова.

Ранее стало известно, что спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру.

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