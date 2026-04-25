Выбор из двух опций. Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу

Сборная Украины по футболу может получить нового главного тренера в ближайшее время. Среди претендентов рассматриваются два варианта, один из которых имеет поддержку большинства членов исполкома УАФ.

По информации Telegram-канала Динамо Inside, выбор фактически сведен к двум кандидатам: бывший помощник главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера, которого продвигает Андрей Шевченко, и тренерский тандем Мирон Маркевич и Олег Лужный. Отмечается, что именно второй вариант пользуется поддержкой большинства исполкома Украинской ассоциации футбола.

Отметим, что эту же информацию подтверждает и ряд других источников. Так, Telegram-канале проекта "Взбирна" также уверен, что на сегодняшний день сменщиком Реброва может стать либо опытный Мирон Маркевич, либо итальянец Андреа Мальдера.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Сергей Ребров официально прекратил свою работу с национальной командой. Позже искусственный интеллект Gemini корпорации Google предсказал, что возглавит сборную Украины.

В тоже время бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал самого оптимального кандидата на пост наставника национальной команды.

