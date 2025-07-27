Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Никита Крылов проиграл представителю Узбекистана Богдану Гуськову на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби. 33-летний уроженец Красного луча (с 2014 находится под оккупацией России) много раз признавался в любви к РФ, часто называя россиян и украинцев единой нацией.

Видео дня

Поединок завершился уже в первом раунде: за минуту до гонга Гуськов поймал Крылова на попытке сократить дистанцию с лоукиком и мощным ударом правой в голову отправил того на канвас.

После чего Богдан начал просто избивать соперника в партере, вынудив рефери остановить бой, зафиксировав технический нокаут.

Поражение россиянина стало неожиданностью — ещё до боя эксперты единодушно прочили ему уверенную победу.

Это поражение стало вторым подряд для Крылова, на его счету теперь 30 побед и 11 поражений. Тем временем Гуськов продлил свою победную серию до четырёх боёв, доведя свой рекорд до 18 побед (все — досрочно) и 3 поражений.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля предатель проиграл Доминику Рейесу в первом раунде на турнире UFC 314, который состоялся в Майами.

В 2023 году Никита перед боем с американцем Райаном Спанном был освистан болельщиками.

Ранее, в марте 2020 года, он жаловался, что не смог получить российское гражданство, которого добивался с 2014 года, когда началась российская агрессия на Донбассе. В более раннем интервью Крылов, родом из Красного Луча, признавался, что мечтает о паспорте РФ и хочет выступать под флагом так называемой "ЛНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!