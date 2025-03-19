'Все ждем нашу свободу'. Ребров прокомментировал разговор Трампа с Путиным

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, комментируя переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что Украине необходимо верить в свое будущее, а поддержка со стороны Соединенных Штатов и других стран играет ключевую роль. При этом он отметил, что вести диалог с Путиным крайне сложно.

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Отвечая на вопрос о возможных последствиях переговоров, Ребров признался, что ему тяжело говорить на эту тему, поскольку Украина продолжает бороться за свою свободу. Он подчеркнул, что помощь от США имеет огромное значение, однако не уверен, что переговоры с Путиным могут привести к положительным изменениям.

По его словам, Украина должна сохранять веру в лучшее, а международные партнеры – продолжать оказывать поддержку.

"Для меня сложно даже говорить об этом. Мы все ждем нашей свободы", – заявил Сергей Станиславович на пресс-конференции, посвященной матчу с Бельгией.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер позвонил по телефону своему российскому коллеге утром 18 марта.

Дональд Трамп поддержал предложение российского диктатора Владимира Путина о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками. Эти встречи должны пройти как в России, так и в США, и в них смогут участвовать представители НХЛ и КХЛ.

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