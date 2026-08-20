Защитник "Краснодара" Жубал публично подтвердил наличие проблем с бензином в городе, заявив о больших очередях на автозаправках. Его слова спровоцировали издевательские комментарии от местных болельщиков.

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32-летний бразильский футболист рассказал, что очереди на АЗС заметны по всему Краснодару. По его словам, проблема затрагивает всех жителей города, а ситуация должна как можно скорее вернуться в нормальное состояние.

"Находясь на улицах Краснодара, можно увидеть много очередей на заправках. Будем надеяться, что эту ситуацию разрешат как можно скорее и все вернется в нормальное состояние", – сказал Жубал в интервью "Советскому спорту".

Российские пользователи стали стебаться над происходящим и реакцией властей. Один из болельщиков написал: "Ситуация под полным контролем, нет причин для паники". Другой добавил: "Скажите бразильцу, что не время бухтеть и раскачивать лодку. Все по плану".

Некоторые пользователи предположили, что трудности могут затронуть не только Краснодарский край. "Если в Москве не менее часа стоять в очереди на АЗС, то страшно представить, что творится в регионах", – отметил один из участников обсуждения.

Самым популярным стал комментарий, в котором юзеры напомнили пропагандисткий нарратив РФ, о том, что не время "раскачивать лодку": "Этот Жубал много говорит. Видимо не понимает, что нужно терпеть и сплотиться вокруг лидера".

Многие болельщики РФ с грустью признали, что уровень жизни в их стране котиться под откос. "Временные трудности на пути к полной ж...".

Как сообщал OBOZ.UA, в августе страна-агрессор Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива на автозаправочных станциях. В связи с этим власти вновь усилили контроль за продажей бензина и дизеля как минимум в 10 регионах.

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