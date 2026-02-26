Вратарь сборной Украины отразил все удары и помог 'Реалу' пройти 'Челси' в 1/8 финала Лиги УЕФА U-19. Видео

Мадридский "Реал" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА обыграл с минимальным счетом лондонский "Челси". Украинский голкипер испанцев Илья Волошин провел весь матч и сохранил ворота "сухими", отразив четыре удара.

"Реал" U-19 победил "Челси" в 1/8 финала турнира со счетом 1:0. Единственный мяч на девятой минуте забил Даниэль Яньес после рикошета при ударе из-за пределов штрафной.

По ходу игры лондонцы создавали моменты, однако уверенная игра голкипера и обороны позволили сохранить преимущество, которое позволило им выйти в четвертьфинал.

19-летний Волошин получил оценку 7,5 от авторитетного статистического портала SofaScore. Вратарь выполнил 74% точных передач (14 из 19), совершил четыре сейва, три из них после ударов из пределов штрафной площади.

Также один раз сыграл кулаком, трижды подобрал мяч, один раз успешно действовал на выходе и пять раз терял владение.

В 1/4 финала "Реал" сыграет со "Спортингом". Матчи этой стадии запланированы на 17 и 18 марта, полуфиналы пройдут 17 апреля в Ньоне, финал состоится 20 апреля.

Илья Волошин родился 15 января 2007 года в Новомосковске Днепропетровской области. Воспитанник днепровского футбола, в 2022 году переехал в Испанию, где выступал за академии "Новелды", "Дении" и "Райо Махадаонда", после чего присоединился к системе мадридского "Реала", а в 2025 году был переведен в третью команду клуба. Выступал за юношеские сборные Украины U-16 и U-17.

В футболке юношеской сборной Украины (U-20) дебютировал 22 марта 2025 года в победном (1:0) товарищеском поединке против молодежной сборной Северной Ирландии. Волошин вышел на поле на 46-й минуте вместо Максима Воронова.

