Вратарь сборной Украины, который отказывается играть за 'Реал', впервые прокомментировал случившийся с ним скандал в матче с 'Барселоной'. Видео

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин негативно ответил на вопрос о том, был ли гол после удара Ламина Ямаля в матче против "Барселоны". На 27-й минуте лишь считанные сантиметры отделили "каталонцев" от успеха в Эль-класико, когда футболист сборной Украины смог вытянуть мяч с линии ворот.

Этот эпизод вызвал грандиозный скандал в Испании. Президент каталонского клуба Жоан Лапорта потребовал от Королевской федерации футбола Испании (RFEF) предоставить все медиаматериалы эпизода, заявив, что будет требовать переигровку, если ошибка рефери подтвердиться.

Журналист El Chiringuito TV Маркос де ла Роша спросил у украинского вратаря, пересек ли мяч линию ворот. "По моему мнению, нет", - сказал Лунин.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин отклонил предложение продлить контракт с мадридским "Реалом" и рассматривает возможность переезда в английскую Премьер-лигу. Руководство "королевского клуба" не смогло убедить нашего соотечественника в том, что его роль существенно изменится в новом сезоне.

Напомним, что 24-летний вратарь сборной Украины Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года за 3,5 млн евро. С того времени выступал в арендах в "Леганесе", "Реале Вальядолид" и "Реале Овьедо".

В текущем сезоне после травмы основного голкипера "Реала" Кепы Аррисабалаги занял место в воротах, сыграв уже в 28 поединках. В 12 из них Андрей отстоял на ноль.

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