'Больше, чем у Сафонова': видео с Забарным собрало за сутки 8,5 млн просмотров

Французский "Пари Сен-Жермен" продолжает восхищаться украинским новичком команды Ильей Забарным, который присоединился к команде нынешним летом за 66 миллионов евро. Наш соотечественник, который играет на позиции центрального защитника, уже успел отметиться забитым голом за новый клуб.

Видео дня

На своей странице в социальной сети TikTok ПСЖ опубликовал видео с участием Забарного и грузинского легионера Хвичи Кварацхелии. В ролике сделан акцент на том, что игроки выступают под идущими друг за другом номерами 6 и 7, создавая ударную связку.

Менее чем за сутки видео набрало свыше 8,5 миллионов просмотров, почти миллион лайков и четыре тысячи восторженных комментариев. Футбольные фанаты отметили, что Забарный прекрасно действует в обороне, а Кварацхелия в атаке демонстрирует совершенно неординарные решения.

"На видео два лучших игроков в СНГ на данный момент", – написал один из болельщиков. А другой поклонник футбола иронично подметил, что украинец сделал больше спасений ворот ПСЖ, чем вратарь сборной России Матвей Сафонов: "У Забарного уже больше сейвов, чем у Сафонова".

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный совершил невероятное спасение ворот ПСЖ в матче Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной".

