Действующий победитель Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" не станет продавать вратаря сборной России Матвея Сафонова после прихода в команду украинца Ильи Забарного. При этом наш соотечественник якобы был в курсе таких планов парижан, но не отказался от перехода в их состав.

Об этом информирует портал sport.fr. По данным его журналистов, Забарный был заряжен на трансфер ПСЖ, несмотря на то, что в их составе выступает представитель страны-агрессорки. Несмотря на слухи в СМИ, Сафонов не покинет столицу Франции и будет выступать с Ильей.

При этом россиянин "был не в восторге" от трансфера нашего соотечественника, хотя и не делал резких комментариев по этом поводу. После того, как ПСЖ покинул №1 минувшего сезона Джанлуиджи Доннарумма, Сафонов решил побороться за место в состав с новичком ПСЖ Люкой Шавалье.

Отметим, что в минувшую среду парижане в удивительном матче обыграли "Тоттенхэм" и выиграли Суперкубок Европы. ПСЖ проигрывал 0:2 до 85-й минуты, но совершил камбэк и победил в серии пенальти. После игры капитан французов Маркиньос отдал свою медаль Забарному.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Забарный подписал пятилетний контракт с ПСЖ, который заплатил за украинца 66-67 млн евро. В команде украинец взял себе шестой номер.

