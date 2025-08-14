В финале с невероятной развязкой определился победитель Суперкубка УЕФА. Видео

Победитель Лиги Европы английский "Тоттенхэм" был в шаге от сенсации в финальном матче Суперкубка УЕФА против триумфатора Лиги чемпионов ПСЖ. Англичане на стадионе "Фриули" в итальянском Удине до 85-й минуты вели 2:0, однако пропустили в концовке два гола, а затем проиграли в серии пенальти.

"Тоттенхэм", считавшийся явным аутсайдером встречи, продемонстрировал потрясающую дисциплину в обороне и максимальную реализацию в атаке, оформив по голу в каждом из таймов.

Мики ван де Вен открыл счет на 39-й минуте, а сразу после перерыва Кристиан Ромеро мощным ударом головой удвоил преимущество "шпор".

На победу французского гранда перед матчем и даже в перерыве давали коэффициент всего 1.43, тогда как успех "Тоттенхэма" оценивался в солидные 7.62.

В оставшееся время ПСЖ пытался отыграться. В ответ тренер англичан Томас Фрэнк пытался использовать замены, насытив центр поля и лишив французов пространства.

На 85-й минуте "ПСЖ" сократил отставание благодаря точному удару Кан Ин Ли в правый угол ворот.

Французский клуб продолжил нагнетать давление и на 90+4-й минуте сравнял счет — Гонсалу Рамуш замкнул навес головой, не оставив вратарю шансов.

"Тоттенхэм" отчаянно защищался, а парижане до последних секунд искали победный мяч, но свисток португальского рефери Жоау Пиньейру зафиксировал ничью 2:2.

Согласно регламенту команды без дополнительного времени сразу перешли к серии пенальти, где удачнее себя проявили французы.

