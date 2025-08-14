Видео того, что сделал ПСЖ с футболистом сборной Украины после победы в Суперкубке УЕФА, собрало 500 000 просмотров за сутки

Видео с необычным поступком капитана ПСЖ Маркиньоса после победы в Суперкубке УЕФА за сутки собрало более 500 тысяч просмотров в социальных сетях. Бразилец подарил свою медаль новому защитнику команды и игроку сборной Украины Илье Забарному, который не попал в заявку на матч против "Тоттенхэма".

Видео дня

Забарный, подписавший контракт с ПСЖ незадолго до игры, ещё не успел провести тренировок с клубом, но после финального свистка вышел на поле праздновать с партнёрами.

Маркиньос лично повесил на украинца медаль, а официальный аккаунт парижан подписал момент словами: "Ты один из нас, Илья". В подписи к ролику капитана назвали "воплощением настоящего лидера".

Как сообщал OBOZ.UA, "Тоттенхэм" был в шаге от сенсации в финальном матче Суперкубка УЕФА против триумфатора Лиги чемпионов ПСЖ. Англичане на стадионе "Фриули" в итальянском Удине до 85-й минуты вели 2:0, однако пропустили в концовке два гола, а затем проиграли в серии пенальти.

12 августа 22-летний Забарный подписал официальный контракт с французским клубом сроком на пять лет – до июля 2023 года, и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

