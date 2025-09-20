Впервые в истории! На чемпионате мира по легкой атлетике случилась грандиозная сенсация. Видео
Сборная Ямайки сенсационно не смогла выйти в финал мужской эстафеты 4×100 м на чемпионате мира 2025 года в Токио. В полуфинале за команду бежали Аким Блейк, Облик Севилл, Райим Форде и Кишане Томпсон.
Проблема возникла на третьем этапе: Райим Форде не сумел точно передать палочку слишком быстро стартовавшему Кишане Томпсону. В результате ямайцы не смогли завершить эстафету и финишировали с пустыми руками.
Лучший результат полуфиналов показала сборная Ганы, установив национальный рекорд – 37,79 секунды. На втором месте оказалась команда Канады (37,85), третье заняли Нидерланды (37,95), а четвёртой в финал пробилась сборная США с результатом 37,98 секунды.
Отметим, что до этого мужская сборная Ямайки стабильно выходила в финал эстафеты 4×100 м на чемпионатах мира начиная с первого года, когда стал проводиться мундиаль (1983).
Всего же ямайские атлеты в эстафете 4×100 м в истории чемпионатов мира выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали .
Годы и типы медалей
- 1987 – бронзовая медаль.
- 2007 – серебряная медаль
- 2009 – золотая медаль
- 2011 – золотая медаль
- 2013 – золотая медаль
- 2015 – золотая медаль
- 2023 – бронзовая медаль
