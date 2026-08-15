Впервые за 25 лет. Сборная России провально выступила на чемпионате мира по художественной гимнастике

Сборная России впервые с 2001 года осталась без медалей в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в немецком Франкфурте. На турнире во Франкфурте лучшая из представительниц РФ Мария Борисова заняла лишь пятое место, а София Ильтерякова стала 12-й.

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Победительницей соревнований стала выступающая за Германию Дарья Варфоломеев, родившаяся в Барнауле. Она защитила чемпионский титул и стала трехкратной абсолютной чемпионкой мира. "Серебро" завоевала болгарка Стиляна Николова, "бронза" досталась итальянке Софии Раффаэли.

Для российской команды это первый случай с 2001 года, когда ее представительницы не поднялись на пьедестал в самом престижном индивидуальном виде программы чемпионата мира. Тогда Алина Кабаева и Ирина Чащина первоначально выиграли "золото" и "серебро", однако впоследствии были лишены наград из-за дисквалификации за применение фуросемида.

Если не учитывать чемпионат мира 2001 года, последний раз гимнастки из СССР и России оставались без медалей в многоборье еще в 1987-м. На мировом первенстве того года Анна Кочнева заняла четвертое место.

При этом турниры 2022, 2023 и 2025 годов в статистику не входят, поскольку российская сборная не была допущена к участию в соревнованиях.

Как сообщал OBOZ.UA, российские и белорусские художественные гимнастки не смогли использовать национальную символику на ЧМ в Германии. Несмотря на решение Международной федерации гимнастики о возвращении представителей двух стран к международным соревнованиям, власти страны-хозяйки сохранили для них нейтральный статус.

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