Впервые за 17 лет! Украинский фигурист с рекордом выступил на чемпионате мира. Видео

Украинский фигурист Кирилл Марсак показал лучший результат страны за последние 17 лет на чемпионате мира. 21-летний спортсмен завершил турнир с личным рекордом по сумме баллов и занял 13-е место.

Марсак впервые в карьере отобрался в произвольную программу мирового первенства, подойдя к ней с 12-й позицией после короткой программы, где получил 83,36 балла. Ранее украинец не поднимался выше 33-го места на чемпионатах мира.

В произвольной программе фигурист набрал 151,31 балла, что стало 16-м результатом в этом сегменте и позволило ему удержаться в итоговом топ-15. По сумме двух программ украинец получил 234,67 балла, установив личный рекорд: предыдущий показатель составлял 229,25 балла на чемпионате Европы-2026.

В итоговом протоколе Марсак опередил ближайшего преследователя Владимира Самойлова из Польши на 1,46 балла, однако уступил грузинскому фигуристу Луке Егадзе, который поднялся выше в таблице.

13-е место стало лучшим результатом для Украины на чемпионатах мира за 17 лет. В мужском одиночном катании это повторение национального достижения: в 2000 году аналогичный результат показал Дмитрий Дмитренко. Лучшим в истории остается выступление Вячеслава Загороднюка, завоевавшего "бронза" в 1994 году.

Победителем чемпионата мира стал американец Илья Малинин с результатом 329,40 балла. "Серебро" завоевал японец Юма Кагияма (306,67), "бронза" досталась еще одному представителю Японии Шуну Сато (288,54).

