Впервые в истории! Украина добыла победу в дебютной Лиге наций по волейболу. Видео

Женская сборная Украины по волейболу добыла первую в историю победу на одном из крупнейших турниров в этом виде – Лиге наций, на котором "сине-желтые" дебютируют в нынешнем сезоне. Подопечные тренера Якуба Глушака сенсационно обыграли команду Германии в пяти сетах – 25:21, 30:26, 14:25, 19:25, 15:13.

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Бундестим был явным фаворитом букмекеров. Ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,11 против 6:00 на наших соотечественниц. Однако это не помешало украинками шокировать соперниц в двух стартовых партиях.

Особенно эпичной стала вторая, в которой "сине-желтые" проигрывали в шесть очков, но сумели совершить камбэк и вырвать победу в затяжной борьбе на больше-меньше.

Немки после этого пришли в себя и очень легко забрали два сета подряд, восстановив равенство на табло. На тай-брейке соперницы не давали друг другу уйти в отрыв, а решающей стала ошибка сборной Германии при счете 13:13. Заключительный розыгрыш в матче получился невероятно драматичным: команды несколько раз перехватывали друг у друга возможность атаки, а выигрыш украинки заработали блоком.

Таким образом во втором для себя матче Лиги наций "сине-желтые" добыли дебютную победу в турнире. В стартовой игре украинки уступили американкам 0:3. Следующий поединок наши девушки проведут 5 июня с японками.

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