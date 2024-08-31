Впервые в истории. Стал известен календарь 'Шахтера' в обновленной Лиге чемпионов сезона 2024/2025

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" свой путь в Лиге чемпионов сезона 2024/2025 начнет домашней игрой с итальянской "Аталантой". 31 августа УЕФА опубликовал расписание "горняков" в турнире, который впервые в истории пройдет в новом формате

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Теперь количество участников в ней увеличилось с 32 до 36, а команды не разбиты на разные группы. Результаты будут записываться в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места).

Каждая команда проведет восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях. Перед церемонией 36 участников были разбиты на четыре корзины, а для определения пар был задействован компьютер, так как для ручной процедуры понадобилось бы 1000 шариков.

В Лиге чемпионов будет сыграно 8 туров. Первый тур состоится 17–19 сентября, а два последних – в январе 2025 года.

Расписание "Шахтера" в Лиге чемпионов

18.09.2024 – "Болонья" (на выезде)

02.10.2024 – "Аталанта" (дома)

22.10.2024 – "Арсенал" (на выезде)

06.11.2024 – "Янг Бойз" (дома)

27.11.2024 – ПСВ (на выезде)

10.12.2024 – "Бавария" (дома)

22.01.2025 – "Брест" (дома)

29.01.2025 – "Боруссия" Д (на выезде)

Как сообщал OBOZ.UA ранее ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, предсказал, как выступит "Шахтер" в обновленной Лиге чемпионов.

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