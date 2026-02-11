Впервые в истории! На Олимпиаде-2026 установлен рекорд века

Франьо фон Альмен стал первым за 58 лет мужчиной-горнолыжником, выигравшим три олимпийских "золота" на одних Играх. Более того, швейцарец установил национальный исторический рекорд, став единственным спортсменом Швейцарии, которому удалось взять три "золота" на одной зимней Олимпиаде, пишет официальный сайт ОИ-2026.

Видео дня

24-летний атлет оформил уникальное достижение, победив в супергиганте на трассе "Стельвио" в Милане и Кортине. Его результат 1:25.32 принес ему третью золотую медаль Игр-2026 после триумфов в скоростном спуске и командной комбинации.

Таким образом, фон Альмен стал первым горнолыжником (без учета пола) с 2002 года, кому удалось выиграть три "золота" на одной Олимпиаде: в 2002 году в Солт-Лейк-Сити это сделала Яница Костелич. Среди мужчин подобное в последний раз удавалось легендарному Жан-Клоду Килли на Играх-1968 в Гренобле. Именно поэтому достижение швейцарца называют рекордом века: почти шесть десятилетий никто из мужчин в этом виде спорта не мог повторить подобный результат.

В супергиганте фон Альмен опередил американца Райана Кокрана-Сигла, который стал вторым с результатом 1:25.45. "Бронзу" завоевал действующий чемпион мира Марко Одерматт: 1:25.60.

После финиша трехкратный олимпийский чемпион признался, что происходящее кажется ему нереальным. По его словам, он чувствует себя так, будто это сон, и надеется, что не проснется. При этом швейцарец подчеркнул, что перед стартом не считал себя фаворитом на "золото" и допустил, что ему помогли удачные условия трассы и ранний стартовый номер.

Серебряный призер Кокран-Сигл отметил, что сделал ставку на доверие к своей технике и воспользовался преимуществом раннего выхода на склон. Американец признался, что нервничал в ожидании заездов фаворитов, но доволен тем, как сумел пройти дистанцию.

Одерматт, считавшийся главным претендентом на победу, назвал бронзу поводом для радости, однако признал, что рассчитывал на большее. По его словам, несколько ошибок в нижней части трассы стоили ему "золота".

Для фон Альмена Олимпиада-2026 стала дебютной, однако уже сейчас он вписал свое имя в историю мирового горнолыжного спорта, повторив достижение, которое среди мужчин оставалось недосягаемым с 1968 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!