Впервые в истории! На Кубке мира по биатлону установлен уникальный рекорд. Видео

Норвежский биатлонист Мартин Ульдаль установил новый мировой рекорд по самой быстрой стрельбе в Кубке мира. 23-летний уроженец Кристиансанна закрыл мишени за 12,5 секунды во время одиночной смешанной эстафеты в Поклюке.

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Ульдаль известен своей работой на огневом рубеже, отличаясь уникальным подходом и техникой на мировом уровне. В Поклюке он вновь расширил границы возможного, отстрелявшись стоя всего за 12,5 секунды – новый мировой рекорд.

5 выстрелов за 5 секунд

Норвежец использует особую технику снятия винтовки со спины, что позволяет ему выигрывать у соперников четыре–пять секунд.

В это воскресенье он вновь был готов к стрельбе так же быстро, как обычно, но выпустил все пять пуль всего за пять секунд. 12,5 секунды – это на 7,3 секунды быстрее, чем у Квентина Фийона-Майе в мужской эстафете в Нове-Место. Тогда француз показал невероятную стрельбу, опередив Йоханнеса Бе и принес победу своей команде.

Мартин Ульдаль, чья винтовка изготовлена Клеманом Жакленом, братом известного французского биатлониста-чемпиона Эмильена Жаклена, продолжает совершенствовать мастерство, в котором и без того является одним из лучших.

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