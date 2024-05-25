Где бесплатно смотреть финал чемпионата мира по хоккею-2024. Расписание трансляций

В воскресенье, 26 мая, в Праге на стадионе "О2-Арена" состоится финальный матч 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой. В решающей встреча сойдутся сборные Чехии и победитель пары Канада – Швейцария.

Начало встречи в 21:20 по киевскому времени.

В полуфинале чехи победила Швецию (7:3) и пробились в финал впервые с 2010 года. Тогда чешская команда выиграла турнир, обыграв в финале Россию.

В прямом эфире игра будет транслироваться на телеканале "Суспильне.Спорт", которая доступна в бесплатном доступе на медиасервисе Megogo.

Также показе будет вести "Чешское телевидение" (в том числе онлайн на своем сайте).

В Праге решающую игру также можно будет бесплатно посмотреть в фан-зоне на Староместской площади в самом центре города.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 мая сборная Финляндии драматично проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею. Суоми считались аутсайдерами противостояния, но уступили лишь в овертайме, когда соперник находился в большинстве – 1:2.

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