Впервые в истории! Месси установил уникальный рекорд в США. Видео

Лионель Месси переписал историю чемпионата США по футболу (MLS), став первым игроком, который смог оформить дубль в пяти матчах подряд. В последней игре против "Нэшвилла" (2:1) аргентинец снова забил дважды, продлив свою невероятную голевую серию до шести встреч подряд.

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Таким образом, 38-летний нападающий "Интер Майами" не только повторил рекорд лиги по числу голов за шесть матчей — 11, ранее установленный Джозефом Мартинесом, — но и единолично установил новое достижение по числу дублей подряд.

На данный момент Месси делит лидерство в бомбардирской гонке сезона с Сэмом Серриджем из "Нэшвилла" (по 16 голов), но сделал это за 16 матчей против 22 у конкурента. Более того, все мячи аргентинца забиты с игры, без пенальти.

В общей сложности в нынешнем сезоне во всех турнирах Месси провел 27 матчей за "Интер Майами", в которых отличился 22 голами и 7 результативными передачами.

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