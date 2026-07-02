Впервые в истории футбола. На ЧМ-2026 забит уникальный победный гол. Видео

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу, забив самый поздний гол в истории турнира. Его точный удар с пенальти на 124-й минуте и 43-й секунде принес бельгийцам победу над Сенегалом со счетом 3:2 и путевку в 1/8 финала.

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Матч 1/16 финала ЧМ-2026 складывался крайне неудачно для бельгийской команды. Сенегал повел 2:0 благодаря голам Хабиба Диарра на 25-й минуте и Исмаилы Сарра на 50-й.

Ситуация начала меняться лишь в концовке встречи. На 85-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание, а спустя четыре минуты Тилеманс после передачи Леандро Троссара сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

Развязка наступила в самом конце овертайма. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти в ворота сенегальцев за нарушение против Тилеманса. Бельгиец сам подошел к мячу и реализовал 11-метровый удар на отметке 124 минуты 43 секунды.

Этот гол стал самым поздним в истории чемпионатов мира. Предыдущий рекорд принадлежал алжирцу Абдельмумену Джабу, который отличился на 120-й минуте и 49-й секунде в матче против Германии на ЧМ-2014. До этого рекорд удерживал итальянец Алессандро Дель Пьеро, забивший Германии на 120-й минуте и 13-й секунде в полуфинале ЧМ-2006.

Тилеманс оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Благодаря волевой победе сборная Бельгии вышла в 1/8 финала мирового первенства, где встретится с командой США.

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