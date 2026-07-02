ЧМ-2026. Бельгия драматично вышла в 1/8 финала, проигрывая к 85-й минуте 0:2. Видео

Сборные Бельгии и Сенегала выдали один из самых драматичных матчей 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Африканская команда была близка к громкой сенсации, однако бельгийцы сумели отыграться в концовке и завершили основное время со счетом 2:2, а на 5-й добавленной минуте второго экстра-тайма забив победный гол с пенальти.

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Первый опасный момент создали европейцы, однако затем инициативой завладел Сенегал. На 25-й минуте Исмаила Сарр после подачи Садио Мане пробил головой в штангу, а Хабиб Диарра первым оказался на добивании и отправил мяч в сетку.

До перерыва бельгийцы пытались восстановить равновесие, однако надежно действовал голкипер Мори Диав, а однажды игру даже пришлось остановить из-за болельщика, выбежавшего на поле.

Сразу после перерыва Сенегал увеличил преимущество. Мусса Ниахате выполнил длинную передачу со своей половины поля, Исмаила Сарр принял мяч, убежал от защитников и точно пробил мимо Тибо Куртуа – 2:0. Главный тренер бельгийцев Руди Гарсия еще в перерыве выпустил на поле Ромелу Лукаку вместо Шарля де Кетеларе, и этот ход оказался ключевым.

Бельгия постепенно усилила давление на ворота соперника. На 86-й минуте Лукаку после передачи Томаса Менье мощным ударом под перекладину сократил отставание.

Уже через три минуты Леандро Троссард навесил в штрафную, а Юри Тилеманс выиграл борьбу на втором этаже и головой отправил мяч в верхний угол, сравняв счет – 2:2.

В компенсированное время страсти продолжили накаляться. Главный тренер бельгийцев Руди Гарсия получил желтую карточку за споры с арбитром Саидом Мартинесом, однако счет в основное время больше не изменился.

Развязка наступила в концовке второго экстра-тайма, когда Ламин Камара в своей штрафной сбил Юри Тилеманс. Главный рефери из Гондураса Саид Мартинес после просмотра VAR указал на 11-метровую отметку. Наказание четко реализовал сам Тилеманс.

В 1/8 финала ЧМ-2026 бельгийцы в Сиэтле на стадионе "Люмен Филд"сыграет с победителем матча США – Босния и Герцеговина.

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