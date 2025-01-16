Впервые в истории? Бразильские футболисты забили уникальный победный гол. Видео

Игроки бразильской команды "Волта-Редонда", выступающей в Лиге Кариока, сотворили настоящий футбольный шедевр. В матче против "Флуминенсе" 28-летний нападающий Бруно Сантос выполнил невероятный пас ударом через себя, который завершил эффектным голом 25-летний Мирондинья, также ударив через себя.

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Гол получился не только впечатляющим, но и решающим. На 88-й минуте встречи этот мяч принес "Волта-Редонде" победу со счетом 1:0. Такой финал обеспечил команде важные очки и стал украшением тура.

Этот момент уже называют одним из претендентов на премию имени Ференца Пушкаша. Болельщики и эксперты в комментариях восхищаются роскошной комбинацией, которая на 100% отражает дух joga bonito ("Красивая игра" - португал.), характерной для бразильского футбола.

Видео гола стремительно набирает популярность в социальных сетях, где фанаты назвали эту комбинацию уникальной для мирового футбола.

Для справки: Лига Кариока (Campeonato Carioca) — это один из региональных чемпионатов в Бразилии, представляющий штат Рио-де-Жанейро. По уровню силы и значимости она уступает национальным соревнованиям, таким как Серия А Бразилии, но среди региональных лиг считается одной из самых сильных и престижных.

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