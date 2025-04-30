Впервые в истории! 'Барселона' в Лиге чемпионов пропустила фантастический гол пяткой на 31-й секунде матча. Видео

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам забил невероятный гол в полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны". 27-летний футболист сборной Франции распечатал ворота тер Штегена уже на 31-й секунде встречи.

Видео дня

Сразу после стартового свистка итальянская команда организовала быструю атаку, которая завершилась результативно. Первую передачу Дензела Дюмфриса перехватил защитник, мяч вновь отскочил к нидерландцу и тот со второй попытки довел круглый снаряд до одноклубника.

Маркус в одно касание, элегантным движением отправил кожаную сферу точно в шестерку. Этот гол стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов, забитым на стадии полуфиналов.

Отметим, что еще до перерыва зрители увидели три забитых гола. На 21-й минуте Дюмфрис выполнил невероятный акробатический трюк, удвоим преимущество гостей.

"Барселона" не собиралась сдаваться и ответила точными ударами Ямаля и Торреса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!