Впервые с 1966 года: Франция и Англия в матче со счетом 6-4 определили бронзового призера ЧМ по футболу. Видео

Сборная Англии по футболу во второй раз в своей истории стала призером чемпионата мира. В матче за "бронзу" первенства планеты-2026 британцы в феерическом матче обыграли французов с хоккейным счетом 6:4 и впервые с 1966 поднялись на пьедестал почета турнира.

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Обе команды выставили на игру далеко не основные составы, хотя ротация у англичан была более существенной. Однако это не помешало подопечным тренера Томаса Тухеля буквально уничтожить соперника в первом тайме. Голы хавбека "Арсенала" Деклана Райса, его партнера по клубу Бакайо Сака, который оформил дубль, и защитника "Астон Виллы" Эзри Конса поставил "галльских петухов" на грань позора – 4:0.

Сразу после перерыва наставник Франции Дидье Дешам выпустил четырех новых футболистов и это сразу принесло успех. Уже к середине второй тайма форвард "Реала" Килиан Мбаппе и вингер ПСЖ Бредли Барколя отыграли три гола.

Однако совершить полноценный камбэк англичане соперникам не дали. На 87-й минуте все тот же Сака реализовал пенальти. Уже перед самым финальным свистком команды обменялись еще по одному забитому мячу.

Англия возвращается домой, где стала чемпионом мундиаля 60-летней давности, с бронзовыми наградами. А вот Франция впервые за три первенства осталась без медалей.

Добавим, что Мбаппе благодаря своему дублю стал самым результативным футболистом в истории ЧМ (22 гола). Кроме того, он на два мяча обошел Лионеля Месси в таблице лучших бомбардиров нынешнего первенства. Аргентину еще предстоит сыграть финал с Испанией 19 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) раскрыла детали проведения финального матча чемпионата мира-2026.

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