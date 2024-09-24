Впервые опубликовано редкое видео с молодым Усиком на крымском ТВ после победы на чемпионате Украины

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) 20 лет назад был еще малоизвестным начинающим любителем, делавшим первые шаги в боксе. "Журнал Украина" у себя в TikTok опубликовал видео 2004 года, вышедшее на крымском телеканале "Волна".

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В кадре тогда еще 17 летний Саша в интервью журналистке Яны Бабенко рассказывает о своих эмоциях во время выступлений. Тогда воспитанник симферопольской "Таврии" провел три боя, завершив два нокаутом. За это молодому боксеру дали кубок за первое место и специальный кубок за лучшую технику.

"Прекрасную технику и манеру боя оценили не только судьи. Зрители с трибун скандировали: "Саша! Давай", – говорится в репортаже.

"Я отбоксировал второй бой, там кричали. Вышел в финал. И вот на финальные бои пришли люди. Не знаю, чем я захватило их, но они тоже кричали: "Давай! Давай! Саша! Крым".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось редкое видео со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.

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