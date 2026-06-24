Возвращение Неймара. Где смотреть Шотландия – Бразилия: расписание трансляций матча ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу встретится с командой Шотландии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. "Селесао", в составе которых после травмы должен сыграть звездный форвард Неймар, достаточно сыграть вничью, чтобы забронировать место в плей-офф.

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Встреча состоится в четверг, 25 июня, на стадионе "Майами Гарденс". Время начала – 01:00 по киевскому времени.

Любители спорта смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из США будет доступен на канале "Megogo Футбол Второй". показ традиционно будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов, комментаторов и экспертов.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Шотландия – Бразилия так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 9,29, на победу бразильцев – 1,33. Кто выйдет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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