'Вот она истинная цена 'патриотов'. Лучший фигурист России не успел 'переобуться' и пролетел мимо Олимпиады-2026. Фотофакт

Знаменитый российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду, не получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и не сможет пройти отбор на Олимпиаду-2026. 31-летний москвич 29 февраля прошлого года посетил выступление Владимира Путина в Гостинном дворе, когда тот делал послание Федеральному собранию.

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У себя в Telegram-канале спортсмен похвастался своим присутствием на мероприятии, выложив соответствующую фотографию вместе с партнершей Александрой Степановой.

"Важное событие в политической жизни страны Спасибо за оказанную честь и доверие!" – написал Букин.

После того, как в списках допущенных российских фигуристов не оказалось его фамилии, Иван удалил публикацию и со Степановой сделал заявление, в котором указал, что не понимает причин недопуска.

На видео пара жалуется, что не получила никаких объяснений и считают это нарушением принципов честного спорта; они обратились к МОК с просьбой вмешаться и восстановить их право на участие.

"Мы не политики, мы спортсмены. Мы фигуристы, которые с детства работали ради права выйти на олимпийский лед. Испокон веков олимпийские ценности формировались стремлением к совершенству, честной конкуренцией, взаимным уважением. И где же эти ценности сегодня?" – спрашивают Букин со Степановой.

В комментариях российские болельщики высмеяли своего титулованного соотечественника, обвинив его попытке усидеть на двух стульях одновременно.

""Мы не политики, мы спортсмены". Тогда что они делали на послании президента федеральному собранию?", "Так если Вы не политики, то зачем ходили на политическое мероприятие, в соцсети свою позицию по нему выкладывали, а потом трусливо удалили. Типичные будущие депутаты, и этим обращением еще раз доказали это", – не скрывают своей злости юзеры.

Некоторые считают, что поступок фигуриста является характерным, для российских "патриотов".

"Букин на одном стуле: жду, когда поедем на международные соревнования, Букин на втором стуле:"Важное событие в политической жизни страны. На котором сегодня присутствуем и мы", "Не успел переобуться. Бывает. Вот она истинная цена некоторых "патриотов", "Наверное, этот пост был не менее важным, чем Олимпиада и ее медали, будет, что вспомнить", - стебутся в комментариях.

Для справки: Иван Букин является одним из ведущих фигуристов страны. За свою карьеру добился значительных успехов на международной арене.

В паре со Степановой он четыре раза выигрывал чемпионат России (в 2021, 2022, 2024 и 2025 годах), а также становился двукратным серебряным и трёхкратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

В юниорские годы пара добилась большого успеха, победив на чемпионате мира среди юниоров в 2013 году и завоевав золото финала юниорской серии Гран-при годом ранее. Кроме того, Букин и Степанова не раз поднимались на пьедестал на этапах взрослого Гран-при, в том числе выиграли турнир в Хельсинки в 2018 году. Также они побеждали на международном турнире Finlandia Trophy в 2014, 2016 и 2018 годах.

Несмотря на высокий уровень, пара ни разу не выступала на Олимпийских играх — в 2018 году Букину не выдали аккредитацию, а в 2022 году сборная России находилась под международными санкциями.

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