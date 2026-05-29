Во сколько финал Лиги чемпионов 2026: время начала матча ПСЖ – 'Арсенал'

Французский "Пари Сен-Жермен" сыграет с лондонским "Арсеналом" в решающем матче главного континентального футбольного турнира – Лиги чемпионов. Финал соревнований, в котором парижане будут отстаивать титул, который они добыли в минувшем году, состоится в субботу, 30 мая.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛЧ-2026

Эксперты GGBET считают фаворитом финального матча французскую команду. Ставки на победу ПСЖ по состоянию на 16:00 29 мая принимаются с коэффициентом 2,31. Тогда как на "Арсенал" – 3,39.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛЧ-2026

С нынешнего сезона организаторы Лиги чемпионов отказались от проведения финала поздно вечером. Теперь игра будет начинаться в 19:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ – "Арсенал".

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛЧ-2026

Увидеть противостояние, в котором может принять участие украинец Илья Забарный, можно будет благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир пройдет на канале "Megogo Футбол Первый".

Отметим, что для французов это будет третий в истории финал ЛЧ и третий за последние шесть лет. "Арсенал" играл в поединке за трофей лишь единожды, когда в 2026 году проиграл "Барселоне".

