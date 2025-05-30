Во сколько финал Лиги чемпионов 2025: время начала матча ПСЖ – 'Интер'

Миланский "Интер" и парижский "Пари Сен-Жермен" определят победителя розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Второе противостояние представителей Франции и Италии в решающем поединке самого престижного континентального турнира состоится на стадионе "Альянц Арена".

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КОГДА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025

С 2010 года Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение проводить решающий матч клубного сезона в выходные. Финал между "Интером" и ПСЖ состоится в субботу, 31 мая.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025

Поединок на стадионе мюнхенской "Баварии" начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ-2025 ПСЖ – "Интер".

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025

Фаворитами букмекеров считается французская команда. Аналитики GGBET предлагают такой футбольный прогноз сегодня: победа ПСЖ – 2.22, ничья – 3.44, победа "Интера" – 3.46. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

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