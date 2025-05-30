Во сколько финал Лиги чемпионов 2025: время начала матча ПСЖ – "Интер"
Миланский "Интер" и парижский "Пари Сен-Жермен" определят победителя розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Второе противостояние представителей Франции и Италии в решающем поединке самого престижного континентального турнира состоится на стадионе "Альянц Арена".
КОГДА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025
С 2010 года Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение проводить решающий матч клубного сезона в выходные. Финал между "Интером" и ПСЖ состоится в субботу, 31 мая.
ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025
Поединок на стадионе мюнхенской "Баварии" начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ-2025 ПСЖ – "Интер".
ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025
ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2025
Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
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