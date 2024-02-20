Вне законов физики. В чемпионате Индии по футболу забит уникальный супергол в лучших традициях Болливуда. Видео
Уникальный гол чемпионата Индии по футболу в И-Лиге стал настоящим хитом в социальных сетях. Атака, которую организовал "Реал Кашмир" в матче против "Черчилль Бразерс" собрала тысячи просмотров.
При счете 0:0, вратарь "Реала" дальним ударом от ворот ввел мяч в игру. Круглый снаряд головой отбил игрок "Черчиля", а затем футболист "Реала" снова головой отдал пас на своего форварда Гнохере Кризо.
Ивуарийский легионер не опуская мяч несколько раз его прочеканил, а затем по невероятной траектории метро с сорока отправил точно в ворота.
В интернете болельщики обратили внимание на то, что кожаная сфера за все время атаки ни разу не коснулась газона.
В комментариях это взятие ворот сравнили с лучшими фильмами Болливуда, отмечая такую же нереальную физику происходящего, как и в индийских "шедеврах". Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0.
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