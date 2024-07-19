'Вместе иногда грустим': Владимир Кличко трогательно обратился к брату Виталию

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко трогательно поздравил старшего брата Виталия с днем рождения, который тот отмечает 19 июля. Легендарный боксер отметил, что всегда брал пример с нынешнего мэра Киева.

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Об этом Владимир написал на своей странице в социальной сети Instagram. Кличко-младший добавил, что они с братом всегда понимали друг друга с полуслова, а Виталий умеет добиваться даже самых безумных и невероятных целей.

"Ты всегда был старшим. Братом. Примером. Поддержкой. Но иногда, из-за твоего юношеского пыла, неутомимой энергии, казалось бы несбыточные идеи, ты кажешься мне моложе меня. Мы понимаем друг друга с одного взгляда, часто даже не нужно что-либо говорить или объяснять. Мы вместе смеемся, решаем какие-то вопросы, вместе иногда грустим. И всегда идем бок о бок, поэтому побеждаем всегда вместе! И я за это тебе очень благодарен! И благодарен нашей маме, которая тоже рядом и что до сих пор мы слышим каждый день это такой щемящий "сынок". С Днем рождения, брат!" – обратился к Виталию экс-боксер.

Напомним, что Кличко-старший, как и Владимир, провел блестящую боксерскую карьеру. На профессиональном ринге он добыл 45 побед в 47 боях, а 41 раз нокаутировал своих соперников, включен в Международный зал боксерской славы.

Как сообщал OBOZ.UA, сын Виталия Кличко Максим-Александр успешно дебютировал за сборную Украины на чемпионате Европы по баскетболу U-20 в дивизионе В.

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