Сын Кличко дебютировал за сборную Украины на чемпионате Европы: сколько очков набрал баскетболист

Сын мэра Киева Виталия Кличко Максим-Александр успешно дебютировал за сборную Украины на чемпионате Европы по баскетболу U-20 в дивизионе В. Наша команда начала турнир со сверхуверенной победы над Арменией с разницей в 33 очка, а 19-летний центровой стал одним из самых результативных в игре.

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Кличко-младший, роскт которого составляет 219 сантиметров, появился на паркете со скамейке запасных и провел на площадке 19 минут и 40 секунд. За это время баскетболист набрал 11 очков, сделал восемь подборов и отдал две результативные передачи. По результативности Максим-Александр стал четвертым в составе украинской сборной.

Отметим, что Кличко живет и учится в США, где выступает за местные команды. В прошлом году он выступал за океаном в составе команды Taft School. А в следующем сезоне Максим будет защищать цвета команды Amherst College.

Соперниками сборной Украины на групповом этапе Евробаскета U-20 в дивизионе B кроме армян являются команды Швеции, Венгрии, Косово и Молдовы.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Питешти, Румыния. Группа C

Армения – Украина – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)

Украина: Холод 12 + 6 подборов + 4 передачи, Кабанов 8, Колаволе 5, Николаевчук 4 + 8 подборов + 3 передачи, Кулишенко 0 – старт, Карасев 14 + 5 подборов + 3 передачи, Сипало 13 + 8 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота, Скутельщик 14+5 подборов, Кличко 11+8 подборов, Величко 5+5 передач, Новиков 5, Черногорицкий 2

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, где сейчас сыновья и дочь Виталия Кличко и как выглядят сегодня дети мэра Киева.

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