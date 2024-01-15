'Вишенка на торте': яркий момент с Миколенко привел в восторг фанатов 'Эвертона'. Видео

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко стал одним из героев поединка английской Премьер-лиги, в котором его "Эвертон" принимал на своем поле "Астон Виллу". Команда нашего соотечественника сумела удержать нулевую ничью с коллективом из Бирмингема, который занимает третью строчку в турнирной таблице.

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"Вилла" владела ощутимым преимуществом и создала немало острых моментов. Миколенко и его партнеры по обороне при этом заблокировали огромное количество ударов. А особенный восторг у болельщиков вызвал эпизод на 85-й минуте встречи, в котором украинец стал главным действующим лицом.

После прострела с левого фланга Миколенко по-хоккейному бросился под удар соперника, а затем выбил мяч из-под ног игрока "Астон Виллы". В социальной сети Х, ранее известной как Twitter, фанаты "ирисок" восхитились действиями нашего футболиста.

"Какой блок от Миколенко! Прекрасно!", "Миколенко сегодня игрок матча. Не ошибался, а блокировка вероятного гола "Вилла" во втором тайме была просто отличной", "Этот момент только подчеркнул, что Миколенко в этом сезоне абсолютно блестящий!", "Этот блок – просто вишенка на торте его перфоманса", "Миколенко выдающийся в обороне. Его блок принес нам очко сегодня", – пишут болельщики.

Отметим, что украинец получил оценку 7,1 от популярного портала WhoScored и 7,8 – от Sofa Score. Миколенко стал одним из лучших в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин вместе с мадридским "Реалом" выиграл Суперкубок Испании, разгромив в финале "Барселону" (4:1).

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