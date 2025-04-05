Видео дня. В чемпионате Англии футболисты всей командой стали в ворота, чтоб не пропустить гол

Курьезный эпизод случился в матче 31-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии) между "Ипсвичем" и "Вулвергемптоном". На 36-й минуте голкипер хозяев Алекс Палмер едва не привез своей команде гол, а момент стал вирусным в сети.

Видео дня

28-летний вратарь после паса от защитника неудачно обработал мяч и тот покатился под ногой прямо в ворота. В прыжке Палмер смог достать круглый снаряд, но при этом нарушил правила (он не мог играть рукой после передачи своего одноклубник).

Главный арбитр Питер Бэнкс сразу же поставил свободный удар. Согласно правилам, напрямую по воротам бить было нельзя.

Чтобы помешать футболистам "Вулвергемптона" разыграть необходимую комбинацию, в ворота "Ипсвича" встала вся команда.

В итоге удар Емануеля Агбаду пришелся в защитника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!