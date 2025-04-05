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Видео дня. В чемпионате Англии футболисты всей командой стали в ворота, чтоб не пропустить гол

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
411
Видео дня. В чемпионате Англии футболисты всей командой стали в ворота, чтоб не пропустить гол

Курьезный эпизод случился в матче 31-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии) между "Ипсвичем" и "Вулвергемптоном". На 36-й минуте голкипер хозяев Алекс Палмер едва не привез своей команде гол, а момент стал вирусным в сети.

Видео дня

28-летний вратарь после паса от защитника неудачно обработал мяч и тот покатился под ногой прямо в ворота. В прыжке Палмер смог достать круглый снаряд, но при этом нарушил правила (он не мог играть рукой после передачи своего одноклубник).

Видео дня. В чемпионате Англии футболисты всей командой стали в ворота, чтоб не пропустить гол

Главный арбитр Питер Бэнкс сразу же поставил свободный удар. Согласно правилам, напрямую по воротам бить было нельзя. 

Чтобы помешать футболистам "Вулвергемптона" разыграть необходимую комбинацию, в ворота "Ипсвича" встала вся команда. 

Видео дня. В чемпионате Англии футболисты всей командой стали в ворота, чтоб не пропустить гол

В итоге удар Емануеля Агбаду пришелся в защитника. 

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