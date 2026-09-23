"Самая слабая сборная": Украина вынесли вердикт перед новым сезоном Лиги наций

Известный журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко выразил жесткое мнение о перспективах сборной Украины в новом розыгрыше Лиги наций. По его словам, в нынешнем сезоне турнира от нашей страны стартует одна из самых слабых команд в истории "сине-желтых".

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Об этом Вацко заявил в эфире своего YouTubu-канала. Он подчеркнул, что в составе сборной есть много потерь, что повлияло на силу и класс национальной команды Андреа Мальдеры, которая выступит в дивизионе В Лиги наций против Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

"У меня сейчас нет настроения включать ультрапатриотизм и жить в плену каких-то иллюзий. Я посмотрел список Мальдеры и понимаю – в Лиге наций стартует самая слабая сборная Украины за последние 25-30 лет. На это есть разные причины. И не зря Мальдера ничего, по сути, не сказал про задачи в Лиге наций. И болельщикам ничего ожидать не стоит. Я так понимаю, что результат в этом турнире не на первом месте. Я учитываю здесь фактор чрезвычайно сложного календаря, в котором предстоит сыграть сборной Украины. И я просто хочу смотреть на ситуацию реалистично", – сказал Вацко.

Напомним, что в новом сезоне Международная федерация футбола (ФИФА) изменила календарь игр сборных. В организации решили объединить сентябрьское и октябрьское окна. Это привело к том, что всего за 10-12 дней команды будут вынужден сыграть сразу четыре матча.

Украинцы начнут турнир в дивизионе В выездным поединком против Венгрии 25 сентября. После этого 28-го числа "сине-желтые" отправятся в Грузии. 2 октября подопечные Мальдеры примут в Трнаве североирландцев. А завершит старт Лиги наций наша команда номинально домашней игрой с венграми.

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