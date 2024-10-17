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Величайший камбэк в футболе! Немецкая команда выиграла матч, проигрывая по ходу 0-7. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
264
Величайший камбэк в футболе! Немецкая команда выиграла матч, проигрывая по ходу 0-7. Видео

Немецкая любительская команда "Ольденбург/Гель 2" выдала фантастический камбэк в поединке 1/8 финала регионального Кубка Фленса против "Васбека". Хозяева поля сумели выиграть дуэль, несмотря на то, что по ходу встречи проигрывали с катастрофическим счетом 0:7.

Видео дня

В первом тайме гости сумели отгрузить ольденбуржцам шесть безответных мячей, половину из которых оформил нападающий Руне Линус Кулиг. А на 51-й минуте игроки "Васбека" в седьмой раз заставили вратаря соперников капитулировать и посчитали дело сделанным.

Величайший камбэк в футболе! Немецкая команда выиграла матч, проигрывая по ходу 0-7. Видео
Величайший камбэк в футболе! Немецкая команда выиграла матч, проигрывая по ходу 0-7. Видео

Хозяева далеко не сразу воспользовались расслабленностью оппонента. К середине тайма они сумели отыграть лишь два мяча. Однако, начиная с 70-й минуте, футболистов "Ольденбурга" буквально прорвало. В течении 10 минут они забили трижды, а затем их соперники остались в меньшинстве.

В результате в компенсированное время "Васбек" пропустил еще дважды и счет стал 7:7. А в серии пенальти "Ольденбург" додавил шокированного соперника. Главным героем встречи стал полузащитник хозяев Силас Беннинг, на счету которого пять забитых мячей и реализованный 11-метровый.

Величайший камбэк в футболе! Немецкая команда выиграла матч, проигрывая по ходу 0-7. Видео
Величайший камбэк в футболе! Немецкая команда выиграла матч, проигрывая по ходу 0-7. Видео

Это событие надолго запомнится не только фанатам обеих команд. На него обратили внимание все ведущие спортивные издания Германии.

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